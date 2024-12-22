«Спартак» победил минское «Динамо» в овертайме матча KHL World Games в Ташкенте

Завершился вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в рамках KHL World Games, в котором встречались минское «Динамо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Хумо-Арена» в Ташкенте (Узбекистан). «Спартак» одержал победу со счётом 3:2 в овертайме (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

В составе команды из Минска забили Егор Бориков и Роман Горбунов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин и Адам Ружичка, который принёс победу красно-белым в овертайме.

«Динамо» прервало свою серию побед из трёх матчей, уступив московской команде в дополнительное время. В прошлой игре «Спартак» уступил ЦСКА в московском дерби.