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Динамо Минск — Спартак, результат матча 22 декабря, счет 2:3 ОТ, КХЛ 2024-2025

«Спартак» победил минское «Динамо» в овертайме матча KHL World Games в Ташкенте
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Завершился вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в рамках KHL World Games, в котором встречались минское «Динамо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Хумо-Арена» в Ташкенте (Узбекистан). «Спартак» одержал победу со счётом 3:2 в овертайме (1:1, 0:0, 1:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    

В составе команды из Минска забили Егор Бориков и Роман Горбунов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин и Адам Ружичка, который принёс победу красно-белым в овертайме.

«Динамо» прервало свою серию побед из трёх матчей, уступив московской команде в дополнительное время. В прошлой игре «Спартак» уступил ЦСКА в московском дерби.

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