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Форвард ЦСКА назвал рэпера, с которым хотел бы познакомиться

Форвард ЦСКА назвал рэпера, с которым хотел бы познакомиться
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Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев рассказал, с каким исполнителем хотел бы познакомиться лично.

— Многие футболисты и хоккеисты дружат с представителями шоу-бизнеса. С кем из отечественных селебрити вы бы хотели познакомиться?
— Последние сезоны я был в Америке, поэтому сейчас знакомлюсь. У нас вот Каменев и в «Молодёжке» снялся, и там, и сям. Никита Нестеров таскает меня везде. Если честно, очень нравится певец Macan. С ним хотелось бы познакомиться, так что посмотрим. Первый сезон, у меня всё ещё впереди, — приводит слова Афанасьева Legalbet.

В текущем сезоне Афанасьев набрал 11 очков после 23 матчей за московский клуб. Два предыдущих сезона он играл в системе «Нэшвилл Предаторз».

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