Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Праздник удался». Жамнов оценил победу «Спартака» над минским «Динамо» в KHL World Games

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победном матче KHL World Games с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

— Праздник удался. Игра тяжёлая, интересная, был овертайм. Понимали, что соперник хорошо играл в последних играх, настраивались. Хорошо, что выиграли.

— Как оцените игру Голдобина?

— Старается, это самое главное. Моменты есть, должен забивать. Надеюсь, уверенность придёт.

— К свету приноровились?

– Тяжеловато даже нам, тренерам. Про игроков не говорю. Все в одинаковых условиях.

— Оцените реакцию публики.

— Атмосфера хорошая, дружелюбная. Спасибо всем болельщикам.

— Понравился ли Ташкент?

— Я здесь не первый раз, мне нравится. Хороший город, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.