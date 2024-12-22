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«Праздник удался». Жамнов оценил победу «Спартака» над минским «Динамо» в KHL World Games

«Праздник удался». Жамнов оценил победу «Спартака» над минским «Динамо» в KHL World Games
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о победном матче KHL World Games с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    

— Праздник удался. Игра тяжёлая, интересная, был овертайм. Понимали, что соперник хорошо играл в последних играх, настраивались. Хорошо, что выиграли.

— Как оцените игру Голдобина?
— Старается, это самое главное. Моменты есть, должен забивать. Надеюсь, уверенность придёт.

— К свету приноровились?
– Тяжеловато даже нам, тренерам. Про игроков не говорю. Все в одинаковых условиях.

— Оцените реакцию публики.
— Атмосфера хорошая, дружелюбная. Спасибо всем болельщикам.

— Понравился ли Ташкент?
— Я здесь не первый раз, мне нравится. Хороший город, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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