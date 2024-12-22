Жамнов ответил на вопрос, где бы хотел сыграть в выездном матче КХЛ
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что ему не принципиально, где играть в рамках KHL World Games. Сегодня, 22 декабря, в Ташкенте (Узбекистан) московская команда обыграла минское «Динамо» со счётом 3:2 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5) 1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5) 2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4) 2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5) 2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)
— Где бы хотели сыграть в World Games?
— Я главный тренер. Мне скажут — я полечу. Это не в моей компетенции. Вопросы к Алексею Морозову, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами лиги. На матче в Ташкенте присутствовал президент КХЛ Алексей Морозов.
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