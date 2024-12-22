Жамнов ответил на вопрос, где бы хотел сыграть в выездном матче КХЛ

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что ему не принципиально, где играть в рамках KHL World Games. Сегодня, 22 декабря, в Ташкенте (Узбекистан) московская команда обыграла минское «Динамо» со счётом 3:2 в овертайме.

— Где бы хотели сыграть в World Games?

— Я главный тренер. Мне скажут — я полечу. Это не в моей компетенции. Вопросы к Алексею Морозову, — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами лиги. На матче в Ташкенте присутствовал президент КХЛ Алексей Морозов.

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