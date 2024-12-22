Главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче с московским «Спартаком», в котором минчане уступили со счётом 2:3 ОТ.

«Хорошая игра. К сожалению, проиграли. Понятно почему. Есть определённые вещи. Нам в конце периодов забивают голы. Команда другая концентрируется, а мы расслабляемся. Нужно как-то концентрироваться, убить период, сыграть проще. Пока не можем это сделать. Вратарь держал в игре, могли забить. Так бывает.

Чтобы расти как команда, надо стараться играть хорошие игры с хорошими командами, где команда наказывает за маленькую ошибку. Они выжимают из момента всё. Нужно добавлять в реализации. Были моменты, где мы могли создать гандикап из голов. Не сказалось, что мы позже прилетели, всё нормально. У нас ребята не мальчики, на эти вещи не жалуемся. В определённых моментах есть чему учиться. Переживал за лёд, но он был удовлетворительный», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.