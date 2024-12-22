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Главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер минского «Динамо» высказался о поражении от «Спартака»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче с московским «Спартаком», в котором минчане уступили со счётом 2:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    

«Хорошая игра. К сожалению, проиграли. Понятно почему. Есть определённые вещи. Нам в конце периодов забивают голы. Команда другая концентрируется, а мы расслабляемся. Нужно как-то концентрироваться, убить период, сыграть проще. Пока не можем это сделать. Вратарь держал в игре, могли забить. Так бывает.

Чтобы расти как команда, надо стараться играть хорошие игры с хорошими командами, где команда наказывает за маленькую ошибку. Они выжимают из момента всё. Нужно добавлять в реализации. Были моменты, где мы могли создать гандикап из голов. Не сказалось, что мы позже прилетели, всё нормально. У нас ребята не мальчики, на эти вещи не жалуемся. В определённых моментах есть чему учиться. Переживал за лёд, но он был удовлетворительный», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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