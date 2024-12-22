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Голдобин отреагировал на решение разбить тройку с Порядиным и Морозовым

Голдобин отреагировал на решение разбить тройку с Порядиным и Морозовым
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Форвард «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал решение тренерского штаба разбить тройку с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым. Московская команда смогла обыграть минское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Ташкенте — 3:2 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    

— Решение развести вашу тройку с Порядиным и Морозовым было правильным?
— Пока это даёт плоды, да. Ничего страшного, что меняются звенья и тройки. Пока выигрываем, всё хорошо. Решение осталось за тренером, ничего не можем сделать против.

— Комфортно в новых сочетаниях?
— С Пашей и Ваней я играл целый год, привык уже. Но мне без разницы — с кем поставят, с теми и буду играть, — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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