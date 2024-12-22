Голдобин отреагировал на решение разбить тройку с Порядиным и Морозовым

Форвард «Спартака» Николай Голдобин прокомментировал решение тренерского штаба разбить тройку с Павлом Порядиным и Иваном Морозовым. Московская команда смогла обыграть минское «Динамо» в вынесенном матче КХЛ в Ташкенте — 3:2 ОТ.

— Решение развести вашу тройку с Порядиным и Морозовым было правильным?

— Пока это даёт плоды, да. Ничего страшного, что меняются звенья и тройки. Пока выигрываем, всё хорошо. Решение осталось за тренером, ничего не можем сделать против.

— Комфортно в новых сочетаниях?

— С Пашей и Ваней я играл целый год, привык уже. Но мне без разницы — с кем поставят, с теми и буду играть, — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.