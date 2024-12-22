«Пусть хейтеры радуются». Голдобин — о слухах об обмене из «Спартака»

Форвард «Спартака» Николай Голдобин отреагировал на слухи о возможном обмене из московского клуба. Игроки «Спартака» обыграли минское «Динамо» в матче KHL World Games в Ташкенте со счётом 3:2 ОТ.

— Сегодняшние результативность и победа добавляют вам уверенности?

— Да, непростой месяц для меня был. То перекладина, то ещё что. Очень рад был забить и принять участие в победе команды.

— Отличный ответ тем, кто распускал слухи о вашем обмене?

— Я люблю слухи, они всю жизнь со мной ходят. Пусть хейтеры радуются (смеётся), — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Николай Голдобин за 34 матча заработал 27 очков.