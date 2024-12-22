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«Пусть хейтеры радуются». Голдобин — о слухах об обмене из «Спартака»

«Пусть хейтеры радуются». Голдобин — о слухах об обмене из «Спартака»
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Форвард «Спартака» Николай Голдобин отреагировал на слухи о возможном обмене из московского клуба. Игроки «Спартака» обыграли минское «Динамо» в матче KHL World Games в Ташкенте со счётом 3:2 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    

— Сегодняшние результативность и победа добавляют вам уверенности?
— Да, непростой месяц для меня был. То перекладина, то ещё что. Очень рад был забить и принять участие в победе команды.

— Отличный ответ тем, кто распускал слухи о вашем обмене?
— Я люблю слухи, они всю жизнь со мной ходят. Пусть хейтеры радуются (смеётся), — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В текущем сезоне Николай Голдобин за 34 матча заработал 27 очков.

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