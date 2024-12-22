Голдобин: было бы круто сыграть в рамках KHL World Games в Дубае. На недельку бы!

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин назвал город, где хотел бы провести матч КХЛ. Сегодня, 22 декабря, состоялась встреча в Ташкенте (Узбекистан) между игроками московского клуба и минского «Динамо». Со счётом 3:2 в овертайме победил «Спартак».

— Где бы хотели сыграть в рамках KHL World Games?

— В Дубае было бы круто. На недельку бы (смеётся)! Да в любой город. Главное, чтобы встретили с теплом, — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами лиги.