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Голдобин: было бы круто сыграть в рамках KHL World Games в Дубае. На недельку бы!

Голдобин: было бы круто сыграть в рамках KHL World Games в Дубае. На недельку бы!
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Нападающий «Спартака» Николай Голдобин назвал город, где хотел бы провести матч КХЛ. Сегодня, 22 декабря, состоялась встреча в Ташкенте (Узбекистан) между игроками московского клуба и минского «Динамо». Со счётом 3:2 в овертайме победил «Спартак».

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    

— Где бы хотели сыграть в рамках KHL World Games?
— В Дубае было бы круто. На недельку бы (смеётся)! Да в любой город. Главное, чтобы встретили с теплом, — передаёт слова Голдобина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами лиги.

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