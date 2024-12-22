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«Это помогает развитию хоккея». Форвард «Динамо» Минск Энас — о матче КХЛ в Ташкенте

«Это помогает развитию хоккея». Форвард «Динамо» Минск Энас — о матче КХЛ в Ташкенте
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Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас объяснил, почему идея вынесенного матча полезна для хоккея. Команда из Минска уступила «Спартаку» в Ташкенте со счётом 2:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    

— Вести в счёте и в итоге отдать победу — всегда разочаровывающий результат. Но в конце концов мы взяли пять из шести очков на выезде против трёх сильных команд. Сложно осознать это сейчас, потому что в данный момент мы испытываем разочарование от поражения, но вообще это был отличный выезд для нас.

— КХЛ провела первый выездной матч за три года. Как вам атмосфера?
— Было круто! Всегда здорово побывать и сыграть в новом для себя месте, это помогает развитию хоккея в целом и росту КХЛ в частности, открывает новые возможности для расширения лиги, — сказал Энас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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