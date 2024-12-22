«Это помогает развитию хоккея». Форвард «Динамо» Минск Энас — о матче КХЛ в Ташкенте

Нападающий минского «Динамо» Сэм Энас объяснил, почему идея вынесенного матча полезна для хоккея. Команда из Минска уступила «Спартаку» в Ташкенте со счётом 2:3 ОТ.

— Вести в счёте и в итоге отдать победу — всегда разочаровывающий результат. Но в конце концов мы взяли пять из шести очков на выезде против трёх сильных команд. Сложно осознать это сейчас, потому что в данный момент мы испытываем разочарование от поражения, но вообще это был отличный выезд для нас.

— КХЛ провела первый выездной матч за три года. Как вам атмосфера?

— Было круто! Всегда здорово побывать и сыграть в новом для себя месте, это помогает развитию хоккея в целом и росту КХЛ в частности, открывает новые возможности для расширения лиги, — сказал Энас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.