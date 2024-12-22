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Форвард «Динамо» Мн рассказал о реакции Квартальнова на поражение в матче со «Спартаком»

Форвард «Динамо» Мн рассказал о реакции Квартальнова на поражение в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Динамо» Минск Сэм Энас прокомментировал реакцию главного тренера Дмитрия Квартального на поражение от «Спартака» в Ташкенте со счётом 2:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5)     1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5)     2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4)     2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5)     2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)    

— Дмитрий Квартальнов выглядел не очень довольным после игры. Насколько суровым был разговор в раздевалке?
— Думаю, никто не рад этому поражению. Когда мы выигрываем, он самый счастливый человек на свете. А поражениям он явно не радуется. Думаю, в нём говорит соревновательный дух. Лучше иметь такого тренера, чем того, кому плевать на поражения и команду, — сказал Энас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами лиги.

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