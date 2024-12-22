Форвард «Динамо» Мн рассказал о реакции Квартальнова на поражение в матче со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Минск Сэм Энас прокомментировал реакцию главного тренера Дмитрия Квартального на поражение от «Спартака» в Ташкенте со счётом 2:3 ОТ.

— Дмитрий Квартальнов выглядел не очень довольным после игры. Насколько суровым был разговор в раздевалке?

— Думаю, никто не рад этому поражению. Когда мы выигрываем, он самый счастливый человек на свете. А поражениям он явно не радуется. Думаю, в нём говорит соревновательный дух. Лучше иметь такого тренера, чем того, кому плевать на поражения и команду, — сказал Энас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Проект KHL World Games был запущен в 2018 году с целью познакомить болельщиков Западной Европы с лучшими командами лиги.