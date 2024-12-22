На матче «Динамо» Минск — «Спартак» был установлен рекорд посещаемости KHL World Games

Сегодня, 22 декабря, состоялся вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — KHL World Games, в котором встречались минское «Динамо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Хумо-Арена» в Ташкенте (Узбекистан). «Спартак» одержал победу со счётом 3:2 ОТ. В этой встрече был установлен рекорд посещаемости матчей KHL World Games — 9405 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В составе команды из Минска забили Егор Бориков и Роман Горбунов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин и Адам Ружичка, который принёс победу красно-белым в овертайме.