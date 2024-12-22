На матче «Динамо» Минск — «Спартак» был установлен рекорд посещаемости KHL World Games
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Сегодня, 22 декабря, состоялся вынесенный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — KHL World Games, в котором встречались минское «Динамо» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Хумо-Арена» в Ташкенте (Узбекистан). «Спартак» одержал победу со счётом 3:2 ОТ. В этой встрече был установлен рекорд посещаемости матчей KHL World Games — 9405 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Бориков (Стась, Лайл) – 15:56 (5x5) 1:1 Локтионов (Голдобин, Орлов) – 16:58 (5x5) 2:1 Горбунов (Гросс, Мороз) – 44:31 (5x4) 2:2 Голдобин (Локтионов, Ефремов) – 52:32 (5x5) 2:3 Ружичка (Порядин, Вишневский) – 60:26 (3x3)
В составе команды из Минска забили Егор Бориков и Роман Горбунов. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Николай Голдобин и Адам Ружичка, который принёс победу красно-белым в овертайме.
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