«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс», у голкипера Кочеткова две голевые передачи
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17 1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14 1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp) 1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18
За «Рейнджерс» забил Джимми Веси. В составе «Каролины» шайбы забросили Уильям Каррье, Джек Рослович и Себастьян Ахо. На счету российского голкипера «Каролины» Петра Кочеткова две результативные передачи.
Команда из Нью-Йорка занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Даже в случае победы над «Каролиной» «Рейнджерс» остались бы в шаге от зоны плей-офф. «Каролина» находится на пятом месте, заработав 43 очка.
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