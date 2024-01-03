«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс», у голкипера Кочеткова две голевые передачи

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

За «Рейнджерс» забил Джимми Веси. В составе «Каролины» шайбы забросили Уильям Каррье, Джек Рослович и Себастьян Ахо. На счету российского голкипера «Каролины» Петра Кочеткова две результативные передачи.

Команда из Нью-Йорка занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Даже в случае победы над «Каролиной» «Рейнджерс» остались бы в шаге от зоны плей-офф. «Каролина» находится на пятом месте, заработав 43 очка.