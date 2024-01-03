Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Харрикейнз, результатат матча 22 декабря 2024, 1:3, НХЛ 2024-2025

«Каролина» одержала победу над «Рейнджерс», у голкипера Кочеткова две голевые передачи
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17     1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14     1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp)     1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18    

За «Рейнджерс» забил Джимми Веси. В составе «Каролины» шайбы забросили Уильям Каррье, Джек Рослович и Себастьян Ахо. На счету российского голкипера «Каролины» Петра Кочеткова две результативные передачи.

Команда из Нью-Йорка занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Даже в случае победы над «Каролиной» «Рейнджерс» остались бы в шаге от зоны плей-офф. «Каролина» находится на пятом месте, заработав 43 очка.

Материалы по теме
Чех из «Каролины» внезапно разрывает НХЛ! Нечас повторил крутое достижение Малкина
Чех из «Каролины» внезапно разрывает НХЛ! Нечас повторил крутое достижение Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android