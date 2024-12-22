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Защитник «Трактора» Бородкин объяснил, почему многие не любят «Локомотив»

Защитник «Трактора» Бородкин объяснил, почему многие не любят «Локомотив»
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Бывший защитник челябинского «Трактора» Артём Бородкин рассказал, почему многие зрители не любят «Локомотив».

— Есть ли в КХЛ команда, которая показывает скучный хоккей?
— Я бы не стал говорить «скучный хоккей». Многие говорят, что игра оборонительного плана скучная. Я считаю, что это просто тактика. Опять же, взять тот же «Локомотив», у них много хейтеров из-за того, что они играют в оборонительный хоккей. Мне интересно смотреть за этой командой: насколько они чётко всё делают, насколько у них слаженный механизм, насколько, скажем так, команды атакующего стиля разбиваются об это и не могут ничего сделать. Счёт там 1:0 или 2:1 — неважно, самое главное, что победа. Мне нравится такой стиль игры, — приводит слова Бородкина Legalbet.

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