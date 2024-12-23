Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард московского «Динамо» назвал клуб НХЛ, с которым сыграл бы в КХЛ

Форвард московского «Динамо» назвал клуб НХЛ, с которым сыграл бы в КХЛ
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Артём Михеев назвал клуб НХЛ, который был бы не против включить в КХЛ.

«Если бы в КХЛ можно было добавить один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей. Мне нравится», — приводит слова Михеева Legalbet.

Напомним, сейчас «Тампа-Бэй» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 38 очков после 30 матчей. «Динамо» в КХЛ располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 49 очков после 37 встреч.

В составе «Тампы» также играет российский голкипер Андрей Василевский, который провёл 25 матчей в этом сезоне.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android