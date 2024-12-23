Форвард московского «Динамо» назвал клуб НХЛ, с которым сыграл бы в КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Артём Михеев назвал клуб НХЛ, который был бы не против включить в КХЛ.
«Если бы в КХЛ можно было добавить один клуб НХЛ, я бы хотел сыграть против «Тампы». Они здорово играют в атакующий хоккей. Мне нравится», — приводит слова Михеева Legalbet.
Напомним, сейчас «Тампа-Бэй» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, у команды 38 очков после 30 матчей. «Динамо» в КХЛ располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. У команды 49 очков после 37 встреч.
В составе «Тампы» также играет российский голкипер Андрей Василевский, который провёл 25 матчей в этом сезоне.
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