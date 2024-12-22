Голкипер Кочетков стал вторым вратарём в истории «Каролины» с двумя передачами за матч

Российский голкипер Пётр Кочетков стал первым вратарём в текущем сезоне, который смог сделать две передачи за матч, и лишь вторым в истории клуба «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщил официальный сайт НХЛ. Во встрече с «Рейнджерс» «Каролина» одержала победу над соперниками со счётом 3:1.

Раньше Кочеткова это сделал вратарь Кей Уитмор из «Хартфорда» 30 марта 1989 года.

Отметим, что на протяжении 18 лет клуб базировался в штате Коннектикут (США) и назывался «Хартфорд Уэйлерз», а не «Каролина Харрикейнз», попав в НХЛ после упразднения Всемирной хоккейной ассоциации.

Кочетков смог поучаствовать в голевых моментах Себастьяна Ахо и Джека Рословича.