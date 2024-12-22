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Голкипер Кочетков стал вторым вратарём в истории «Каролины» с двумя передачами за матч

Голкипер Кочетков стал вторым вратарём в истории «Каролины» с двумя передачами за матч
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Российский голкипер Пётр Кочетков стал первым вратарём в текущем сезоне, который смог сделать две передачи за матч, и лишь вторым в истории клуба «Каролина Харрикейнз». Об этом сообщил официальный сайт НХЛ. Во встрече с «Рейнджерс» «Каролина» одержала победу над соперниками со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17     1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14     1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp)     1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18    

Раньше Кочеткова это сделал вратарь Кей Уитмор из «Хартфорда» 30 марта 1989 года.

Отметим, что на протяжении 18 лет клуб базировался в штате Коннектикут (США) и назывался «Хартфорд Уэйлерз», а не «Каролина Харрикейнз», попав в НХЛ после упразднения Всемирной хоккейной ассоциации.

Кочетков смог поучаствовать в голевых моментах Себастьяна Ахо и Джека Рословича.

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