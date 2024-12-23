Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Потанин объяснил, почему разделение ФХР и КХЛ было правильным решением

Владимир Потанин объяснил, почему разделение ФХР и КХЛ было правильным решением
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин рассказал, почему разделить Федерацию хоккея России (ФХР) и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) было правильным решением.

«Иногда кажется, когда разделяется что-то, это либо ослабление, либо следствие неразрешённых проблем. А здесь скорее наоборот, это расхождение позволило каждой стороне более осознанно выполнять свои функции.

Одной из задумок было то, чтобы КХЛ выстроила самостоятельные отношения с НХЛ, чтобы лига была независимой от федерации и боролась с разными санкционными историями — например, за взаимное уважение контрактов с НХЛ.

Понятно, что самая большая сила в мировом хоккее — это НХЛ. Никто с ней не сравнится. Но КХЛ — это вторая в мире лига по мощи и популярности. Сделать её самостоятельным игроком, в том числе на международной арене, — это умный и прозорливый ход», — приводит слова Потанина «Матч ТВ».

Материалы по теме
Президент ФХР: идея со сборной мира хорошая, новые команды — это всегда интересно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android