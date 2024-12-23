Владимир Потанин объяснил, почему разделение ФХР и КХЛ было правильным решением

Президент «Норникеля», председатель попечительского совета Фонда Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин рассказал, почему разделить Федерацию хоккея России (ФХР) и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) было правильным решением.

«Иногда кажется, когда разделяется что-то, это либо ослабление, либо следствие неразрешённых проблем. А здесь скорее наоборот, это расхождение позволило каждой стороне более осознанно выполнять свои функции.

Одной из задумок было то, чтобы КХЛ выстроила самостоятельные отношения с НХЛ, чтобы лига была независимой от федерации и боролась с разными санкционными историями — например, за взаимное уважение контрактов с НХЛ.

Понятно, что самая большая сила в мировом хоккее — это НХЛ. Никто с ней не сравнится. Но КХЛ — это вторая в мире лига по мощи и популярности. Сделать её самостоятельным игроком, в том числе на международной арене, — это умный и прозорливый ход», — приводит слова Потанина «Матч ТВ».