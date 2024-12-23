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«Тампа» с Василевским пропустила два гола в одном большинстве в матче с «Флоридой»

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:1 в пользу гостей. Во втором периоде «Тампа» с российским голкипером Андреем Василевским пропустила два гола в одном большинстве.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат НХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

На данный момент «Тампа» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 38 очков. «Флорида», в свою очередь, занимает четвёртое место на Востоке, набрав 44 очка.

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