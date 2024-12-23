Дубль Алексея Протаса помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Алексей Протас (дубль) и Якуб Врана. За «Лос-Анджелес» отличился Кевин Фиала.

«Вашингтон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 48 очками. «Кингз» занимают четвёртую строчку на Западе, в активе команды 43 балла.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», а «Лос-Анджелес» встретится с «Эдмонтоном».

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: