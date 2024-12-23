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Дубль Алексея Протаса помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом»

Дубль Алексея Протаса помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 10:20     1:1 Фиала (Кемпе, Кларк) – 24:10 (pp)     2:1 Врана (Дюбуа) – 34:18 (pp)     3:1 Протас – 59:06    

В составе победителей голами отметились Алексей Протас (дубль) и Якуб Врана. За «Лос-Анджелес» отличился Кевин Фиала.

«Вашингтон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции с 48 очками. «Кингз» занимают четвёртую строчку на Западе, в активе команды 43 балла.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», а «Лос-Анджелес» встретится с «Эдмонтоном».

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