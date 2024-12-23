«Тампа» с Кучеровым и Василевским проиграла «Флориде» в матче НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 15:51 (pp) 1:1 Пол (Хедман, Рэддиш) – 19:55 1:2 Грир (Носек) – 30:28 (sh) 1:3 Луостаринен – 31:10 (sh) 2:3 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 43:26 2:4 Райнхарт (Лунделль, Барков) – 59:29
В составе победителей забивали Сэм Райнхарт (дважды), Эй Джей Грир и Ээту Луостаринен.
За «Тампу» отметился Ник Пол и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Тампа» вновь встретится с «Флоридой» Матч состоится 24 декабря, начало 3:00 мск.
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