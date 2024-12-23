«Тампа» с Кучеровым и Василевским проиграла «Флориде» в матче НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Сэм Райнхарт (дважды), Эй Джей Грир и Ээту Луостаринен.

За «Тампу» отметился Ник Пол и Брейден Пойнт. Российский голкипер Андрей Василевский отразил 22 броска. Российский нападающий Никита Кучеров не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Тампа» вновь встретится с «Флоридой» Матч состоится 24 декабря, начало 3:00 мск.

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