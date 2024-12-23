Две передачи Сергачёва не спасли «Юту» от поражения в матче с «Анахаймом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 1:0 – в серии буллитов).

В составе «Анахайма» забивали Робби Фаббри (дважды), Исак Лундестрём и Бретт Лисон. Решающий буллит реализовал Мэйсон Мактавиш.

За «Юту» дубль оформил Клейтон Келлер и ещё по разу отличились Барретт Хэйтон и Логан Кули. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче «Юта» встретится с «Даллас Старз», а «Анахайм» проведёт матч с «Вегас Голден Найтс». Оба матча пройдут 24 декабря.

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