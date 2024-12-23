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Юта – Анахайм, результат матча 23 декабря 2024, счет 4:4 (0:1), регулярный чемпионат НХЛ 2024-2025

Две передачи Сергачёва не спасли «Юту» от поражения в матче с «Анахаймом»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта» принимала «Анахайм Дакс». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 1:0 – в серии буллитов).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Келлер (Вялимяки, Хэйтон) – 01:26     1:1 Фаббри (Мактавиш) – 04:56     2:1 Хэйтон (Мяяття, Келлер) – 16:09     3:1 Кули (Келлер, Сергачёв) – 22:39 (pp)     4:1 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 25:57     4:2 Лундестрём (Целльвегер, Харкинс) – 30:49     4:3 Фаббри (Готье, Минтюков) – 52:35     4:4 Лисон (Готье, Целльвегер) – 55:15     4:5 Мактавиш – 65:00    

В составе «Анахайма» забивали Робби Фаббри (дважды), Исак Лундестрём и Бретт Лисон. Решающий буллит реализовал Мэйсон Мактавиш.

За «Юту» дубль оформил Клейтон Келлер и ещё по разу отличились Барретт Хэйтон и Логан Кули. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче «Юта» встретится с «Даллас Старз», а «Анахайм» проведёт матч с «Вегас Голден Найтс». Оба матча пройдут 24 декабря.

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