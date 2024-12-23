Овечкин с сыном пришли поддержать «Вашингтон» в матче с «Лос-Анджелесом»

Звёздный российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, продолжающий восстанавливаться после перелома ноги, пришёл поддержать своих партнёров в сегодняшнем матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).
Пресс-служба «столичных» опубликовала фотографию в социальных сетях, на которой Овечкин, вместе с сыном, наблюдают за раскаткой игроков «Вашингтона» перед матчем.
Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»
20 декабря стало известно, что Овечкин может тренироваться вместе с командой, потому что практически полностью восстановился от перелома большеберцовой кости, полученного в матче с «Ютой» в ноябре. Главный тренер столичного клуба Спенсер Карбери отметил, что ждать хоккеиста на льду в матче можно будет только после рождественского перерыва.
Напомним, до исторического рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забросить 26 шайб.
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