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«Каролина» отреагировала на два очка Кочеткова в матче с «Рейнджерс»

«Каролина» отреагировала на два очка Кочеткова в матче с «Рейнджерс»
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Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» в официальных соцсетях отреагировала на две результативные передачи российского голкипера Петра Кочеткова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), который прошёл накануне вечером.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17     1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14     1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp)     1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18    

«Пост признательности Петру Кочеткову», — сказано в публикации.

Напомним, 25-летний Кочетков стал вторым вратарём в истории франшизы с двумя или более ассистами за матч. Первым в истории этого сумел добиться вратарь Кей Уитмор. Голкипер сделал это в матче за «Хартфорд» 30 марта 1989 года.

В матче с «Рейнджерс» Кочетков также отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. По итогам этой игры НХЛ признала россиянина первой звездой встречи.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского вратаря 21 матч, в которых он отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43 и одном шат-ауте.

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