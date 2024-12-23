«Каролина» отреагировала на два очка Кочеткова в матче с «Рейнджерс»

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» в официальных соцсетях отреагировала на две результативные передачи российского голкипера Петра Кочеткова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), который прошёл накануне вечером.

«Пост признательности Петру Кочеткову», — сказано в публикации.

Напомним, 25-летний Кочетков стал вторым вратарём в истории франшизы с двумя или более ассистами за матч. Первым в истории этого сумел добиться вратарь Кей Уитмор. Голкипер сделал это в матче за «Хартфорд» 30 марта 1989 года.

В матче с «Рейнджерс» Кочетков также отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. По итогам этой игры НХЛ признала россиянина первой звездой встречи.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского вратаря 21 матч, в которых он отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43 и одном шат-ауте.