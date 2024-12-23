«Каролина» отреагировала на два очка Кочеткова в матче с «Рейнджерс»

Пресс-служба «Каролины Харрикейнз» в официальных соцсетях отреагировала на две результативные передачи российского голкипера Петра Кочеткова в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), который прошёл накануне вечером.
«Пост признательности Петру Кочеткову», — сказано в публикации.
Напомним, 25-летний Кочетков стал вторым вратарём в истории франшизы с двумя или более ассистами за матч. Первым в истории этого сумел добиться вратарь Кей Уитмор. Голкипер сделал это в матче за «Хартфорд» 30 марта 1989 года.
В матче с «Рейнджерс» Кочетков также отразил 22 из 23 бросков по своим воротам. По итогам этой игры НХЛ признала россиянина первой звездой встречи.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского вратаря 21 матч, в которых он отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43 и одном шат-ауте.
- 23 декабря 2024
-
05:43
-
05:29
-
05:16
-
04:00
-
03:39
-
03:34
-
02:39
-
00:04
-
00:00
- 22 декабря 2024
-
23:47
-
23:08
-
23:03
-
22:41
-
22:32
-
21:40
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:33
-
20:27
-
20:08
-
19:53
-
19:19
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:38
-
18:31
-
18:19
-
18:12
-
17:45
-
17:34
-
17:29
-
17:05
-
16:56