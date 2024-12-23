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Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд, эффектно поразив ворота «Сиэтла»

Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд, эффектно поразив ворота «Сиэтла»
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В эти минуты в Денвере (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сиэтл Кракен». На данный момент позади два периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3-й период
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 10:05 (pp)     1:1 Макканн (Райт, Гурд) – 17:53     1:2 Какко (Бенирс) – 24:01     2:2 Ничушкин (Маккиннон) – 24:12     3:2 Кивиранта (Рантанен) – 32:01    

Вторую шайбу «лавин» в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, эффектно сыгравший на добивании. Это уже четвёртый матч подряд для россиянина, в котором он не уходит со льда без заброшенной шайбы.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 11-й шайбы российского форварда в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Ничушкина, с учётом этой игры, 16 (11+5) очков в 19 матчах.

Напомним, из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на полгода без сохранения заработной платы и вернулся в состав команды лишь в прошлом месяце.

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