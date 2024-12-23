Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд, эффектно поразив ворота «Сиэтла»

В эти минуты в Денвере (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Сиэтл Кракен». На данный момент позади два периода, счёт 3:2 в пользу хозяев.

Вторую шайбу «лавин» в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, эффектно сыгравший на добивании. Это уже четвёртый матч подряд для россиянина, в котором он не уходит со льда без заброшенной шайбы.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео 11-й шайбы российского форварда в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 29-летнего Ничушкина, с учётом этой игры, 16 (11+5) очков в 19 матчах.

Напомним, из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на полгода без сохранения заработной платы и вернулся в состав команды лишь в прошлом месяце.