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Бриндамор пошутил над Рословичем, сломавшим два передних зуба в матче с «Рейнджерс»

Бриндамор пошутил над Рословичем, сломавшим два передних зуба в матче с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор шутливо высказался о нападающем своей команды Джеке Рословиче, который получил скол двух передних зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), прошедшем накануне вечером.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17     1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14     1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp)     1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18    

«Теперь он похож на хоккеиста», — приводит слова Бриндамора журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в социальных сетях.

Отметим, что данный инцидент с Рословичем произошёл в результате игры высоко поднятой клюшкой нападающего «Рейнджерс» Алекси Лафреньера.

Всего в нынешнем сезоне на счету 27-летнего Рословича 19 (14+5) очков в 33 матчах. Он перешёл в стан «ураганов» летом этого года, подписав однолетнее соглашение на $ 2,8 млн. Примечательно, что перед переходом в «Каролину» американец выступал именно за «Рейнджерс».

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