Бриндамор пошутил над Рословичем, сломавшим два передних зуба в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор шутливо высказался о нападающем своей команды Джеке Рословиче, который получил скол двух передних зубов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), прошедшем накануне вечером.
«Теперь он похож на хоккеиста», — приводит слова Бриндамора журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен в социальных сетях.
Отметим, что данный инцидент с Рословичем произошёл в результате игры высоко поднятой клюшкой нападающего «Рейнджерс» Алекси Лафреньера.
Всего в нынешнем сезоне на счету 27-летнего Рословича 19 (14+5) очков в 33 матчах. Он перешёл в стан «ураганов» летом этого года, подписав однолетнее соглашение на $ 2,8 млн. Примечательно, что перед переходом в «Каролину» американец выступал именно за «Рейнджерс».
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