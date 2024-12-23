«Вашингтон» вернулся на первое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1, вернувшись на первое место Восточной конференции.

После этого матча в активе «столичных» стало 48 очков после 33 игр, они снова возглавили Восток, сместив с первой строчки «Нью-Джерси», в активе которых 47 очков после 36 проведённым встреч. Примечательно, что «Вашингтон» также является командой, пропустившей в своей конференции меньше всех шайб — 85.

Завтра, 24 декабря, «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» в рамках выездной встречи. Начало матча — в 3:00 мск.

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