«Вашингтон» вернулся на первое место турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1, вернувшись на первое место Восточной конференции.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 10:20 1:1 Фиала (Кемпе, Кларк) – 24:10 (pp) 2:1 Врана (Дюбуа) – 34:18 (pp) 3:1 Протас – 59:06
После этого матча в активе «столичных» стало 48 очков после 33 игр, они снова возглавили Восток, сместив с первой строчки «Нью-Джерси», в активе которых 47 очков после 36 проведённым встреч. Примечательно, что «Вашингтон» также является командой, пропустившей в своей конференции меньше всех шайб — 85.
Завтра, 24 декабря, «Вашингтон» сыграет с «Бостоном» в рамках выездной встречи. Начало матча — в 3:00 мск.
Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»
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