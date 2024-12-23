Макдэвид повторил редкий рекорд Кросби среди действующих игроков НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Оттаву Сенаторз». На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился к этому моменту результативной передачей.

Таким образом, этот матч стал уже девятым подряд для канадца, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Это уже 16-я аналогичная серия в карьере 27-летнего лидера «Ойлерз». По этому показателю он сравнялся со звездой «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и вышел на первое место среди действующих игроков НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Макдэвида, с учётом этой игры, 49 (15+34) очков в 31 матче.