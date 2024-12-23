Макдэвид повторил редкий рекорд Кросби среди действующих игроков НХЛ
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Оттаву Сенаторз». На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Арвидссон (Макдэвид) – 14:26 1:1 Казинс – 20:25 2:1 Хайман (Арвидссон, Драйзайтль) – 34:05 (pp) 3:1 Хенрик (Янмарк, Браун) – 41:38
Звёздный нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился к этому моменту результативной передачей.
Таким образом, этот матч стал уже девятым подряд для канадца, в котором он не уходит со льда без набранного очка. Это уже 16-я аналогичная серия в карьере 27-летнего лидера «Ойлерз». По этому показателю он сравнялся со звездой «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и вышел на первое место среди действующих игроков НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Макдэвида, с учётом этой игры, 49 (15+34) очков в 31 матче.
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