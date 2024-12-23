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Хет-трик Кивиранты и шайба Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»

Хет-трик Кивиранты и шайба Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»
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В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (5:2).

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 10:05 (pp)     1:1 Макканн (Райт, Гурд) – 17:53     1:2 Какко (Бенирс) – 24:01     2:2 Ничушкин (Маккиннон) – 24:12     3:2 Кивиранта (Рантанен, Макар) – 32:01     4:2 Кивиранта – 57:26     5:2 Кивиранта (Келли, Макар) – 58:28    

В составе победителей хет-триком отметился финский нападающий Йоэль Кивиранта, забросив две из трёх своих шайб в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе записали на свой счёт Кейл Макар и Валерий Ничушкин. У «Кракен» голы забили Джаред Макканн и Каапо Какко.

Звёздный нападающий «лавин» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами.

«Эвеланш» одержали третью подряд победу, набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сиэтл» остался с 32 очками и идёт шестым в Тихоокеанском дивизионе.

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Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд, эффектно поразив ворота «Сиэтла»

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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