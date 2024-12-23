Хет-трик Кивиранты и шайба Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл»

В Денвере (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» нанёс поражение «Сиэтл Кракен» (5:2).
В составе победителей хет-триком отметился финский нападающий Йоэль Кивиранта, забросив две из трёх своих шайб в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе записали на свой счёт Кейл Макар и Валерий Ничушкин. У «Кракен» голы забили Джаред Макканн и Каапо Какко.
Звёздный нападающий «лавин» Натан Маккиннон отметился двумя результативными передачами.
«Эвеланш» одержали третью подряд победу, набрали 42 очка и занимают третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Сиэтл» остался с 32 очками и идёт шестым в Тихоокеанском дивизионе.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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