Ассисты Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» победить «Оттаву»
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Сегодня, в ночь с 22 на 23 декабря мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттава Сенаторз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Арвидссон (Макдэвид) – 14:26 1:1 Казинс – 20:25 2:1 Хайман (Арвидссон, Драйзайтль) – 34:05 (pp) 3:1 Хенрик (Янмарк, Браун) – 41:38
В составе победителей заброшенными шайбами отметились шведский нападающий Виктор Арвидссон, канадские форварды Зак Хайман и Адам Хенрик. Также Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сделали результативные передачи. Россиянин Василий Подколзин в это матче очков не набрал.
У гостей единственный гол забил канадский форвард Ник Казинс.
«Эдмонтон» начнёт выездную серию и встретится с «Лос-Анджелес Кингз» 29 декабря. «Оттава» сыграет на выезде с «Виннипег Джетс» 29 декабря.
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