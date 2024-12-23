Ассисты Макдэвида и Драйзайтля помогли «Эдмонтону» победить «Оттаву»

Сегодня, в ночь с 22 на 23 декабря мск на льду «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттава Сенаторз», победу в котором одержали хозяева со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились шведский нападающий Виктор Арвидссон, канадские форварды Зак Хайман и Адам Хенрик. Также Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль сделали результативные передачи. Россиянин Василий Подколзин в это матче очков не набрал.

У гостей единственный гол забил канадский форвард Ник Казинс.

«Эдмонтон» начнёт выездную серию и встретится с «Лос-Анджелес Кингз» 29 декабря. «Оттава» сыграет на выезде с «Виннипег Джетс» 29 декабря.