Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Каролиной»
Поделиться
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о поражении своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17 1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14 1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp) 1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18
«Мы не продвинулись во втором периоде в работе с шайбой. Они выигрывали силовую борьбу. Один гол в большинстве, ещё один — в момент, когда наш парень выходил из штрафного бокса, и в этом вся разница. Думаю, они были лучше во втором периоде», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.
«Рейнджерс» остались с 33 очками и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Копы» проиграли 12 из 16-ти последних матчей. В ближайшей игре команда Лавиолетта 23 декабря сыграет на выезде с одним из лидеров Востока «Нью-Джерси Дэвилз».
Комментарии
- 23 декабря 2024
-
07:04
-
06:53
-
06:35
-
06:35
-
06:14
-
06:10
-
06:00
-
05:43
-
05:29
-
05:16
-
04:00
-
03:39
-
03:34
-
02:39
-
00:04
-
00:00
- 22 декабря 2024
-
23:47
-
23:08
-
23:03
-
22:41
-
22:32
-
21:40
-
21:14
-
21:09
-
21:00
-
20:33
-
20:27
-
20:08
-
19:53
-
19:19
-
19:10
-
19:00
-
18:45
-
18:38
-
18:31