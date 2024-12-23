Главный тренер «Рейнджерс» Лавиолетт прокомментировал поражение в матче с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о поражении своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (1:3).

«Мы не продвинулись во втором периоде в работе с шайбой. Они выигрывали силовую борьбу. Один гол в большинстве, ещё один — в момент, когда наш парень выходил из штрафного бокса, и в этом вся разница. Думаю, они были лучше во втором периоде», — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

«Рейнджерс» остались с 33 очками и занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Копы» проиграли 12 из 16-ти последних матчей. В ближайшей игре команда Лавиолетта 23 декабря сыграет на выезде с одним из лидеров Востока «Нью-Джерси Дэвилз».