Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кочетков: во втором периоде мы не оставили «Рейнджерс» ни единого шанса

Кочетков: во втором периоде мы не оставили «Рейнджерс» ни единого шанса
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), в котором он отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой встречи.

«Тяжёлое начало, первый бросок и сразу гол, после чего мы неплохо заблокировали несколько бросков и сделали пару сейвов. Во втором периоде мы не оставили «Рейнджерс» ни единого шанса. Мы контролировали игру, владели шайбой, нанесли много бросков. В третьем периоде мы хорошо сыграли в меньшинстве и поработали командно», — приводит слова Кочеткова пресс-служба НХЛ.

В матче с «Рейнджерс» Кочетков также отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского вратаря 21 матч, в которых он отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43 и одном шат-ауте.

Материалы по теме
Кочетков — великий! Установил уникальный рекорд и встал в один ряд с легендами НХЛ
Кочетков — великий! Установил уникальный рекорд и встал в один ряд с легендами НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android