Кочетков: во втором периоде мы не оставили «Рейнджерс» ни единого шанса

Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), в котором он отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой встречи.

«Тяжёлое начало, первый бросок и сразу гол, после чего мы неплохо заблокировали несколько бросков и сделали пару сейвов. Во втором периоде мы не оставили «Рейнджерс» ни единого шанса. Мы контролировали игру, владели шайбой, нанесли много бросков. В третьем периоде мы хорошо сыграли в меньшинстве и поработали командно», — приводит слова Кочеткова пресс-служба НХЛ.

В матче с «Рейнджерс» Кочетков также отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского вратаря 21 матч, в которых он отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43 и одном шат-ауте.