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Главный тренер «Каролины» прокомментировал игру Петра Кочеткова в матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Каролины» прокомментировал игру Петра Кочеткова в матче с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор высоко оценил игру российского голкипера Петра Кочеткова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), в котором он отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17     1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14     1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp)     1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18    

«Он был хорош. Я имею ввиду, ему пришлось тяжело в начале, не так ли? Мы позволили им забить странный гол прямо из раздевалки, перед которым они хорошо сыграли, но после этого он был надёжен. Много бэкдоров в их исполнении, особенно в большинстве, они неплохо выглядели, но он отлично выручал нас», — приводит слова Кочеткова пресс-служба НХЛ.

В матче с «Рейнджерс» Кочетков также отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского вратаря 21 матч, в которых он отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43 и одном шат-ауте.

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