Форвард «Вашингтона» Алексей Протас объяснил свою результативность в нынешнем сезоне НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас, оформивший дубль в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», высказался о своей возросшей результативности в текущем сезоне.
«Возможно хорошая работа в межсезонье. И также, я думаю, доверие со стороны тренеров, усердная работа над своей игрой. Где-то мне везло, но в целом, просто больше нахожусь возле сетки и получаю шансы, создаю возможности для товарищей по команде», — приводит слова Протаса пресс-служба НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету 23-летнего белоруса 29 (14+15) очков в 33 матчах. Его команда вернулась на первое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 48 очков после 33 встреч. В ближайшей игре «Кэпиталз» 24 декабря будут гостить у «Бостон Брюинз».
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