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Форвард «Вашингтона» Алексей Протас объяснил свою результативность в нынешнем сезоне НХЛ

Форвард «Вашингтона» Алексей Протас объяснил свою результативность в нынешнем сезоне НХЛ
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас, оформивший дубль в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз», высказался о своей возросшей результативности в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 10:20     1:1 Фиала (Кемпе, Кларк) – 24:10 (pp)     2:1 Врана (Дюбуа) – 34:18 (pp)     3:1 Протас – 59:06    

«Возможно хорошая работа в межсезонье. И также, я думаю, доверие со стороны тренеров, усердная работа над своей игрой. Где-то мне везло, но в целом, просто больше нахожусь возле сетки и получаю шансы, создаю возможности для товарищей по команде», — приводит слова Протаса пресс-служба НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 23-летнего белоруса 29 (14+15) очков в 33 матчах. Его команда вернулась на первое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 48 очков после 33 встреч. В ближайшей игре «Кэпиталз» 24 декабря будут гостить у «Бостон Брюинз».

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