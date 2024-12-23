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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 декабря
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23 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков стал первым вратарём в текущем сезоне, который смог сделать две передачи за матч, и лишь вторым в истории франшизы.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17     1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14     1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp)     1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 5
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Келлер (Вялимяки, Хэйтон) – 01:26     1:1 Фаббри (Мактавиш) – 04:56     2:1 Хэйтон (Мяяття, Келлер) – 16:09     3:1 Кули (Келлер, Сергачёв) – 22:39 (pp)     4:1 Келлер (Сергачёв, Шмальц) – 25:57     4:2 Лундестрём (Целльвегер, Харкинс) – 30:49     4:3 Фаббри (Готье, Минтюков) – 52:35     4:4 Лисон – 55:15 (pp)     4:5 Мактавиш – 65:00    

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1. В составе «Кэпиталз» дублем отметился белорусский нападающий Алексей Протас.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 10:20     1:1 Фиала (Кемпе, Кларк) – 24:10 (pp)     2:1 Врана (Дюбуа) – 34:18 (pp)     3:1 Протас – 59:06    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 15:51 (pp)     1:1 Пол (Хедман, Рэддиш) – 19:55     1:2 Грир (Носек) – 30:28 (sh)     1:3 Луостаринен – 31:10 (sh)     2:3 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 43:26     2:4 Райнхарт (Лунделль, Барков) – 59:29    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 10:05 (pp)     1:1 Макканн (Райт, Гурд) – 17:53     1:2 Какко (Бенирс) – 24:01     2:2 Ничушкин (Маккиннон) – 24:12     3:2 Кивиранта (Рантанен, Макар) – 32:01     4:2 Кивиранта – 57:26     5:2 Кивиранта (Келли, Макар) – 58:28    
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Арвидссон (Макдэвид) – 14:26     1:1 Казинс – 20:25     2:1 Хайман (Арвидссон, Драйзайтль) – 34:05 (pp)     3:1 Хенрик (Янмарк, Браун) – 41:38    
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