НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 23 декабря

23 декабря в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролина Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков стал первым вратарём в текущем сезоне, который смог сделать две передачи за матч, и лишь вторым в истории франшизы.
В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Вашингтон Кэпиталз» и «Лос-Анджелес Кингз». Хозяева одержали победу со счётом 3:1. В составе «Кэпиталз» дублем отметился белорусский нападающий Алексей Протас.
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