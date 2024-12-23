«Не помню такого за всю карьеру». Купер — о двух пропущенных шайбах «Тампы» в большинстве
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал две пропущенные шайбы его командой в одном большинстве в сегодняшнем матче с «Флоридой Пантерз» (2:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 01:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Райнхарт (Экблад, Ткачук) – 15:51 (pp) 1:1 Пол (Хедман, Рэддиш) – 19:55 1:2 Грир (Носек) – 30:28 (sh) 1:3 Луостаринен – 31:10 (sh) 2:3 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 43:26 2:4 Райнхарт (Лунделль, Барков) – 59:29
«Я провёл в качестве тренера более 900 матчей в НХЛ, но, честно говоря, я не помню, чтобы мы когда-то пропускали две шайбы в одном большинстве… Возможно это и было, но я не помню. Эта играл была куражная, и когда кто-то забивает дважды в одном меньшинстве, как вы думаете, какая команда ловит кураж?» — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.
Напомним, данный курьёзный отрезок случился в середине второго периода. Во время удаления своего защитника Увиса Балинскиса шайбами отметились форварды «Пантерз» Эй Джей Грир и Ээту Луостаринен.
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