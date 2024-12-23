«Не помню такого за всю карьеру». Купер — о двух пропущенных шайбах «Тампы» в большинстве

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал две пропущенные шайбы его командой в одном большинстве в сегодняшнем матче с «Флоридой Пантерз» (2:4).

«Я провёл в качестве тренера более 900 матчей в НХЛ, но, честно говоря, я не помню, чтобы мы когда-то пропускали две шайбы в одном большинстве… Возможно это и было, но я не помню. Эта играл была куражная, и когда кто-то забивает дважды в одном меньшинстве, как вы думаете, какая команда ловит кураж?» — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

Напомним, данный курьёзный отрезок случился в середине второго периода. Во время удаления своего защитника Увиса Балинскиса шайбами отметились форварды «Пантерз» Эй Джей Грир и Ээту Луостаринен.