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Стала известна длительность дисквалификации тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе за удар локтем

Стала известна длительность дисквалификации тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе за удар локтем
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По итогам очного слушания Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги принял решение наложить на тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе восьмиматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Далласа» Миро Хейсканена.

Ремпе считается рецидивистом и в соответствии с условиями коллективного договора и исходя из его среднегодовой зарплаты, будет оштрафован на $ 80 тыс. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Ремпе был дисквалифицирован на четыре игры в сезоне-2023/2024 за удар локтем. За свою 22-матчевую карьеру он уже четыре раза был удалён с площадки до конца матча.

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