Стала известна длительность дисквалификации тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе за удар локтем

По итогам очного слушания Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги принял решение наложить на тафгая «Рейнджерс» Мэтта Ремпе восьмиматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Далласа» Миро Хейсканена.

Ремпе считается рецидивистом и в соответствии с условиями коллективного договора и исходя из его среднегодовой зарплаты, будет оштрафован на $ 80 тыс. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Ремпе был дисквалифицирован на четыре игры в сезоне-2023/2024 за удар локтем. За свою 22-матчевую карьеру он уже четыре раза был удалён с площадки до конца матча.