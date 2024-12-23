«Никто не читает вашу ерунду». Главный тренер «Колорадо» Беднар — журналистам

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар потроллил журналистов, собравшихся на пресс-конференции после победы его команды над «Сиэтл Кракен» (5:2) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Придя на пресс-конференцию, Беднар с юмором попросил представителей СМИ не затягивать её и закончить как можно скорее.

«Никто не читает вашу ерунду во время праздников», — приводит слова 52-летнего Беднара журналист Colorado Hockey Now Эван Равал в социальных сетях.

Напомним, одну из шайб в матче с «Сиэтлом» забил российский нападающий Валерий Ничушкин.

«Колорадо» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В ближайшей игре 28 декабря «Эвеланш» будут гостить у «Юты».