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«Никто не читает вашу ерунду». Главный тренер «Колорадо» Беднар — журналистам

«Никто не читает вашу ерунду». Главный тренер «Колорадо» Беднар — журналистам
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Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар потроллил журналистов, собравшихся на пресс-конференции после победы его команды над «Сиэтл Кракен» (5:2) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 10:05 (pp)     1:1 Макканн (Райт, Гурд) – 17:53     1:2 Какко (Бенирс) – 24:01     2:2 Ничушкин (Маккиннон) – 24:12     3:2 Кивиранта (Рантанен, Макар) – 32:01     4:2 Кивиранта – 57:26     5:2 Кивиранта (Келли, Макар) – 58:28    

Придя на пресс-конференцию, Беднар с юмором попросил представителей СМИ не затягивать её и закончить как можно скорее.

«Никто не читает вашу ерунду во время праздников», — приводит слова 52-летнего Беднара журналист Colorado Hockey Now Эван Равал в социальных сетях.

Напомним, одну из шайб в матче с «Сиэтлом» забил российский нападающий Валерий Ничушкин.

«Колорадо» одержал третью победу подряд, набрал 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. В ближайшей игре 28 декабря «Эвеланш» будут гостить у «Юты».

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