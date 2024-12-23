Овечкин не примет участия в следующем матче «Вашингтона» с «Бостоном» — источник

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в выездном матче НХЛ с «Бостон Брюинз», который пройдёт 24 декабря. Об этом сообщает журналист Том Гулитти.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

По информации источника, россиянина не было на утренней раскатке команды. Также он не отправится с другими игроками на выезд, а останется в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Овечкин уже может тренироваться вместе с командой, потому что практически полностью восстановился от перелома большеберцовой кости, полученного в матче с «Ютой» в ноябре.

Напомним, до исторического рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забросить 26 шайб.