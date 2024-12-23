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Травма Овечкина: известно, сыграет ли нападающий в матче Вашингтона с Бостоном

Овечкин не примет участия в следующем матче «Вашингтона» с «Бостоном» — источник
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участия в выездном матче НХЛ с «Бостон Брюинз», который пройдёт 24 декабря. Об этом сообщает журналист Том Гулитти.

НХЛ — регулярный чемпионат
24 декабря 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, россиянина не было на утренней раскатке команды. Также он не отправится с другими игроками на выезд, а останется в Вашингтоне.

Ранее стало известно, что Овечкин уже может тренироваться вместе с командой, потому что практически полностью восстановился от перелома большеберцовой кости, полученного в матче с «Ютой» в ноябре.

Напомним, до исторического рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забросить 26 шайб.

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