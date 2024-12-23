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Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

Российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги определила тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня, в котором было сыграно шесть матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Веси (Руведел, Эдстрём) – 00:17     1:1 Каррье (Славин, Стаал) – 29:14     1:2 Рослович (Орлов, Кочетков) – 34:32 (pp)     1:3 Ахо (Свечников, Кочетков) – 58:18    

Третьей звездой игрового дня признан российский вратарь «Каролины» Пётр Кочетков. Голкипер отразил 22 из 23 бросков по воротам в матче с «Рейнджерс» (3:1) и отметился двумя результативными передачами. Кочетков стал первым вратарём в текущем сезоне, который смог сделать две передачи за матч, и лишь вторым в истории франшизы. Всего в нынешнем сезоне на счету российского вратаря 21 матч, он отражал 90,3% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,43 и одном шат-ауте.

Вторая звезда игрового дня — форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, оформивший дубль в победном матче с «Тампа-Бэй» (4:2).

Первой звездой дня признан финский нападающий «Колорадо» Йоэль Кивиранта, оформивший свой первый хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ в матче с «Сиэтлом» (5:2).

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