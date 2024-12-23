Кейл Макар отметил великолепную игру Валерия Ничушкина перед воротами

Защитник «Колорадо» Кейл Макар прокомментировал первые две заброшенные шайбы в матче с «Сиэтлом» (5:2). Первый гол Макар забил, когда российский форвард Валерий Ничушкин закрывал обзор вратарю. Вторую шайбу россиянин забросил сам, добив её в ворота после отскока.
«Когда Вэл оказывается перед воротами, мне весело, по крайней мере потому, что я могу попытаться бросить в него или бросить рядом, потому что он великолепно работает клюшкой на подправлении. В этот раз я хотел попасть в его клюшку, но он отлично заслонил голкипера, и шайба пролетела в ворота.
Второй гол также получился великолепным. Маккиннон отлично прорвался сквозь оборону, а Вэл отлично сработал на добивании», — цитирует Макара пресс-служба клуба.
Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд. На счету россиянина 16 (11+5) очков в 19 матчах.
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