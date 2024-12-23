Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кейл Макар отметил великолепную игру Валерия Ничушкина перед воротами

Кейл Макар отметил великолепную игру Валерия Ничушкина перед воротами
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Колорадо» Кейл Макар прокомментировал первые две заброшенные шайбы в матче с «Сиэтлом» (5:2). Первый гол Макар забил, когда российский форвард Валерий Ничушкин закрывал обзор вратарю. Вторую шайбу россиянин забросил сам, добив её в ворота после отскока.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 декабря 2024, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Макар (Рантанен, Маккиннон) – 10:05 (pp)     1:1 Макканн (Райт, Гурд) – 17:53     1:2 Какко (Бенирс) – 24:01     2:2 Ничушкин (Маккиннон) – 24:12     3:2 Кивиранта (Рантанен, Макар) – 32:01     4:2 Кивиранта – 57:26     5:2 Кивиранта (Келли, Макар) – 58:28    

«Когда Вэл оказывается перед воротами, мне весело, по крайней мере потому, что я могу попытаться бросить в него или бросить рядом, потому что он великолепно работает клюшкой на подправлении. В этот раз я хотел попасть в его клюшку, но он отлично заслонил голкипера, и шайба пролетела в ворота.

Второй гол также получился великолепным. Маккиннон отлично прорвался сквозь оборону, а Вэл отлично сработал на добивании», — цитирует Макара пресс-служба клуба.

Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд. На счету россиянина 16 (11+5) очков в 19 матчах.

Материалы по теме
Видео
Ничушкин забросил шайбу в четвёртом матче подряд, эффектно поразив ворота «Сиэтла»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android