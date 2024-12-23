Защитник «Динамо» — о матче с «Ак Барсом»: нам надо просто взять и победить

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов рассказал о задачах, которые стоят перед командой в матче с «Ак Барсом».

— После поражения от «Барыса» сделали такие выводы, что надо выходить на любой матч и выигрывать. Хотя мы и на «Барыс» выходили с той же задачей. Нельзя сказать, что мы недонастроились на ту игру. Возможно, что сказалась пауза, так как не было игрового тонуса. Получилось так, что все вышли в одинаковых условиях, и соперник на этом сыграл. У нас было очень много моментов, которые мы должны были реализовать, но не получилось.

— Впереди матч с «Ак Барсом», в котором «Динамо» будет стремиться взять реванш за поражение в Казани. Чему тебя научил гол Александра Барабанова?

— В том эпизоде я не выключался из игры, но неправильно расположился и занял неправильную позицию. Потом мы разобрали этот гол с Андреем Борисовичем Скопинцевым. Он мне подсказал, где я должен был находиться в том эпизоде. Надо было поменять местоположение, а я находился в такой точке, что ему надо было просто шагнуть в центр.

— За счёт чего планируете взять реванш сегодня?

— Будем настраиваться на них, как на любую команду. Они ничем не отличаются от другого соперника. Да, где-то они чуть мастеровитее многих, но нам надо просто взять и победить. Мы так же выходим и настраиваемся совершенно одинаково», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.