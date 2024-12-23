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Артём Кудашов — об уходе О’Делла из «Динамо»: к сожалению, хоккейная жизнь — она такая

Артём Кудашов — об уходе О’Делла из «Динамо»: к сожалению, хоккейная жизнь — она такая
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Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов отреагировал на уход Эрика О’Делла из команды.

«Наверное, да, лично мне было бы интересно сыграть сегодня против Эрика О’Делла. Он же уже стал частью «Динамо». К сожалению, хоккейная жизнь — она такая. В ней происходит так, что кого-то обменивают. Такое случается, поэтому все нормально к этому относятся», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Сейчас Эрик подписал контракт с казанским «Ак Барсом». В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.

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