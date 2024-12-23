Артём Кудашов — об уходе О’Делла из «Динамо»: к сожалению, хоккейная жизнь — она такая

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов отреагировал на уход Эрика О’Делла из команды.
«Наверное, да, лично мне было бы интересно сыграть сегодня против Эрика О’Делла. Он же уже стал частью «Динамо». К сожалению, хоккейная жизнь — она такая. В ней происходит так, что кого-то обменивают. Такое случается, поэтому все нормально к этому относятся», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
Сейчас Эрик подписал контракт с казанским «Ак Барсом». В нынешнем сезоне форвард провёл за бело-голубых 14 матчей, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. Всего в составе московского «Динамо» нападающий провёл 183 игры, в которых набрал 141 (65+76) результативный балл.