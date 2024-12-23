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Андрей Назаров поделился ожиданиями от грядущего закрытия трансферного окна в КХЛ

Андрей Назаров поделился ожиданиями от грядущего закрытия трансферного окна в КХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от грядущего закрытия трансферного окна в КХЛ. Крайний срок обменов наступит 27 декабря.

«Мы видим много интересных результатов, чувствуется, что восьмёрки в обеих конференциях начинают определяться. 27 декабря важный день для всех клубов: дедлайн в КХЛ. Посмотрим, какие сделки будут совершены, жду ярких обменов. Команды постепенно готовятся к плей-офф, который обещает получиться насыщенным. Лига, безусловно, развивается и двигается вперёд, что не может не радовать.

Как мы уже говорили ранее, в современном мире всегда уважают только сильных. Яркий пример: вчерашний приезд одного из руководителей западных государств к нашему национальному лидеру за консультациями. Мы все знаем, что у нас свой путь и своя дорога, который мы обязательно пройдём, объединившись единой семьёй. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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