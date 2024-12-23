«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 23 декабря, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет четвёртая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. В трёх предыдущих матчах две победы одержали хоккеисты омской команды.

На данный момент «Металлург» провёл 38 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» после 36 игр занимает седьмое место в таблице Востока.