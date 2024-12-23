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Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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Металлург — Авангард: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 23 декабря, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Авангардом». Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет четвёртая встреча между командами из шести запланированных в текущем сезоне. В трёх предыдущих матчах две победы одержали хоккеисты омской команды.

На данный момент «Металлург» провёл 38 матчей и расположился на пятой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ. «Авангард» после 36 игр занимает седьмое место в таблице Востока.

Матч «Металлург» – «Авангард» 23 декабря можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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