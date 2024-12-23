Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил визит руководства «Монреаля» в Санкт-Петербург. Напомним, генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, скаут Николай Бобров и специальный советник Венсан Лекавалье присутствовали на матчах СКА, чтобы посмотреть на задрафтованного форварда Ивана Демидова.

«Вторую неделю подряд в главной роли Санкт-Петербург. Пригласил и достойно встретил всё руководство «Монреаля». В нынешние времена, когда в канадском парламенте устраивают овации нацисту, а весь западный мир – в русофобии, это сильный ход.

Я считаю, что каждому клубу КХЛ надо пытаться идти по пути Питера и налаживать, так сказать, народную дипломатию с «подшефными» клубами НХЛ. «Динамо» – с «Вашингтоном» Овечкина, ЦСКА – с «Тампой» Кучерова, «Спартаку» – с «Рейнджерс» Шестёркина, «Югре» – с «Коламбусом» Марченко, ну и так далее по списку наших воспитанников. Если у каждого нашего клуба это получится, то «железный занавес» в хоккее постепенно начнёт падать», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.