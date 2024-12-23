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«Мечтать не вредно». Валерий Каменский — о возможном вступлении клуба из ОАЭ в КХЛ

«Мечтать не вредно». Валерий Каменский — о возможном вступлении клуба из ОАЭ в КХЛ
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Вице-президент КХЛ Валерий Каменский высказался о возможном расширении КХЛ в ОАЭ. Ранее Федерация хоккея России и Федерация зимних видов спорта Объединённых Арабских Эмиратов подписали меморандум о сотрудничестве.

– Сейчас много говорится о сотрудничестве с Турцией, Эмиратами. Нужно ли, на ваш взгляд, развивать хоккей в таких странах?
– Всегда интересно развивать хоккей с нуля, смотреть реакцию людей, детей, которые узнают новое.

– Клуб из Эмиратов в КХЛ – это тоже интересная идея?
– Мечтать не вредно, как говорится. Нужно над этим работать, и КХЛ работает. Со временем – почему бы нет? Я думаю, что будут всемирные, азиатские и другие лиги и хоккей будет прогрессировать. Все очень заинтересованы, потому что я считаю, что это самая быстрая, самая лучшая игра в мире. Много интереса к нашему виду спорта, который воспитывает молодёжь, патриотизм, жизнь в коллективе и вообще это зрелищная игра. В российском, советском хоккее много звёзд, которые отдают себя, чтобы эта игра развивалась, — приводит слова Каменского «РБ Спорт».

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