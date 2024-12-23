Отец форварда Алекса Гальченюка назначен тренером по развитию игроков «Амура», сообщает пресс-служба хабаровского клуба. В должностные обязанности специалиста будет входить специальная работа по развитию игроков «Амура» и «Амурских Тигров», а также взаимодействие с командами краевого центра развития хоккея «Амур».

Александр Николаевич Гальченюк родился 28 июля 1967 года в Минске. Участник Олимпийских игр 1998 в Нагано, четырёх чемпионатов мира в составе сборной Беларуси и Кубка Канады 1991 года в составе национальной команды СССР.

Профессиональная игровая карьера Александра Гальченюка-старшего продолжалась 23 года. После её окончания он работал помощником главного тренера в клубе «Сарния Стинг» Хоккейной лиги Онтарио, а затем занимался индивидуальной подготовкой игроков НХЛ и КХЛ.