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Президент «Сокола» Александр Сёмин высказался о возможном вступлении клуба в КХЛ

Президент «Сокола» Александр Сёмин высказался о возможном вступлении клуба в КХЛ
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Президент «Сокола» Александр Сёмин высказался о возможном вступлении клуба в КХЛ. На данный момент красноярский клуб выступает во Всероссийской хоккейной лиге и занимает последнее место в сводной турнирной таблице.

«Говорить о том, что мы в какое-то ближайшее время будем пытаться попасть в КХЛ, преждевременно. Пока мы неважно играем, у нас не самые лучшие результаты. Я думаю, мы выберемся из этой ямы, всё у нас будет нормально, а дальше будем смотреть, как и куда двигаться», — цитирует Сёмина ТАСС.

Красноярский «Сокол» основан в 1973 году. С сезона-2011/2012 клуб выступает в ВХЛ. Серебряный призёр ВХЛ сезона-2022/2023.

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