Отец и сын подрались между собой во время хоккейного матча в любительской лиге Канады
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Отец, Крис Юэн, и его сын Тайлер подрались друг с другом во время хоккейного матча в любительской лиге Канады в провинции Саскачеван.
Неизвестно, что стало причиной конфликта, однако двое мужчин, в возрасте 47 и 27 лет соответственно, вступили в яростную драку, обменявшись несколькими сильными ударами.
Первый сезон Канадская любительская хоккейная лига провела в 1899 году, после прекращения существования Любительской хоккейной ассоциации Канады. Решение о создании новой лиги приняли боссы команд «Квебек», «Монреаль Викториас», «Оттава». Позже к ним присоединился «Монреаль Шэмрокс». Был создан исполнительный комитет.
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