Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Отец и сын подрались между собой во время хоккейного матча в любительской лиге Канады

Отец и сын подрались между собой во время хоккейного матча в любительской лиге Канады
Комментарии

Отец, Крис Юэн, и его сын Тайлер подрались друг с другом во время хоккейного матча в любительской лиге Канады в провинции Саскачеван.

Неизвестно, что стало причиной конфликта, однако двое мужчин, в возрасте 47 и 27 лет соответственно, вступили в яростную драку, обменявшись несколькими сильными ударами.

ВИДЕО

Первый сезон Канадская любительская хоккейная лига провела в 1899 году, после прекращения существования Любительской хоккейной ассоциации Канады. Решение о создании новой лиги приняли боссы команд «Квебек», «Монреаль Викториас», «Оттава». Позже к ним присоединился «Монреаль Шэмрокс». Был создан исполнительный комитет.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android