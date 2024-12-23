Отец и сын подрались между собой во время хоккейного матча в любительской лиге Канады

Отец, Крис Юэн, и его сын Тайлер подрались друг с другом во время хоккейного матча в любительской лиге Канады в провинции Саскачеван.

Неизвестно, что стало причиной конфликта, однако двое мужчин, в возрасте 47 и 27 лет соответственно, вступили в яростную драку, обменявшись несколькими сильными ударами.

ВИДЕО

Первый сезон Канадская любительская хоккейная лига провела в 1899 году, после прекращения существования Любительской хоккейной ассоциации Канады. Решение о создании новой лиги приняли боссы команд «Квебек», «Монреаль Викториас», «Оттава». Позже к ним присоединился «Монреаль Шэмрокс». Был создан исполнительный комитет.