КХЛ определила лучших игроков 15-й недели сезона-2024/2025

Комиссия по определению лучших хоккеистов назвала лауреатов 15-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Василий Демченко («Динамо» Минск), одержавший две победы в двух матчах недели с коэффициентом надёжности 1,00 и процентом отражённых бросков 96,08%.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 4 (3+1) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Виталий Абрамов (ЦСКА), набравший 7 (3+4) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим новичком в четвертый раз в карьере признан Иван Демидов (СКА), набравший 2 (2+0) очка в трёх матчах недели с показателем полезности «+2».