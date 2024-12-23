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Владимир Крикунов рассказал, за счёт чего московское «Динамо» добавило по ходу сезона

Владимир Крикунов рассказал, за счёт чего московское «Динамо» добавило по ходу сезона
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Экс-тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об игре московского «Динамо». На данный момент бело-голубые расположились на четвёртой строчке в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

«Такое начало «Динамо» было связано с неуверенной игрой вратарей. Моторыгин в прошлом сезоне играл в ВХЛ, а я там тренировал. Он выдавал хорошие игры, а в этом сезоне немножко потерял уверенность. И Миска перед своим уходом стал играть увереннее, теперь команда подписала нового вратаря [Владислава Подъяпольского].

«Динамо» играло и играет хорошо, хоть иногда и уступает. Вратари стали хорошо выполнять свою работу, поэтому пришёл результат. А нападение изначально справлялось со своими обязанностями», – цитирует Крикунова Metaratings.

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